Киев, , 15:23 — REGNUM Местные выборы, которые должны пройти на Украине в 2020 году, необходимо провести на всей территории страны, включая территории ЛНР и ДНР. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете «Европейская правда».

Глава ведомства считает, что для этого необходимо в ближайшее время начинать разводить боевые подразделения вдоль линии разграничения. При этом он назвал данную ситуацию «идеальной» и допускает, что этого не получится.

Тем не менее Пристайко считает, что нужно попробовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины назвал одним из условий прекращения блокады Донбасса возвращение предприятий региона под контроль Киева. При этом он подчеркнул, что это не приведет к немедленному снятию блокады, а просто является условием ее отмены.

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