Москва, , 15:02 — REGNUM На Украине возбудили уголовное дело против журналистов из Крыма, которые приняли участие в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В последний день трехдневного марафона в Варшаве по медиапроблематике стало известно о том, что на Украине возбудили дело против крымских журналистов из-за их участия в совещании ОБСЕ», — заявила Захарова.

Как указал ранее так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич, уголовное делопроизводство открыто в связи с тем, что журналисты из Крыма «нарушили порядок выезда с оккупированной территории» для принятия участия в совщении ОБСЕ.

«Это за то, что журналисты посмели принять участие в конференции ОБСЕ по свободе средств массовой информации и безопасности журналистов», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова призвала обратить внимание на этот случай международное сообщество.

«Мы, конечно, рассчитываем на соответствующую реакцию руководства Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на этот совершенно вопиющий случай», — указала она.