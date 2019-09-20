Ереван, , 15:05 — REGNUM Фонд Джорджа Сороса проводит активную деятельность в Армении, заявил член инициативной группы «Вето» Нарек Малян, 20 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

«Сорос очень активен в нашей стране, он создал крупную агентскую сеть в Армении. Самые влиятельные люди республики готовы на всё ради денег Сороса», — заявил активист.

Отметим, сегодня участники движения «Вето» пришли к отделению фонда «Открытое общество» в Ереване с «памятником» его основателю Джорджу Соросу и установили рядом с входом в здание.

«Несправедливо, что статуи Джорджа Сороса до сих пор не было в Армении», — заявил Малян.

Он также отметил, что статуя переносная, и ее будут устанавливать в различных местах страны, чтобы люди смогли ее увидеть.

Отметим, армянское отделение фонда Сороса «Открытое общество» функционирует с 1997 года.