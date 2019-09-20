Ереван, 20 сентября 2019, 15:05 — REGNUM Фонд Джорджа Сороса проводит активную деятельность в Армении, заявил член инициативной группы «Вето» Нарек Малян, 20 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».
Отметим, сегодня участники движения «Вето» пришли к отделению фонда «Открытое общество» в Ереване с «памятником» его основателю Джорджу Соросу и установили рядом с входом в здание.
Он также отметил, что статуя переносная, и ее будут устанавливать в различных местах страны, чтобы люди смогли ее увидеть.
Отметим, армянское отделение фонда Сороса «Открытое общество» функционирует с 1997 года.