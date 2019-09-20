Сеул, , 14:56 — REGNUM Координационный совет по инвестициям Индонезии сотрудничает с корпорацией Южной Кореи по заграничной инфраструктуре и городскому развитию для увеличения потоков инвестиций в страну, сообщает информационное агентство Antara.

Подписание меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере инфраструктуры и развития городских территорий состоялось на бизнес-форуме «Business Forum: Invest Indonesia» в Сеуле.

Издание отмечает, что для обмена информацией совет по инвестициям Индонезии предоставит список проектов и инвестиционных возможностей в стране.

В настоящее время Южная Корея изучает 48 проектов в Азии, 15 из которых находятся в Индонезии. В сферу интересов Южной Кореи в области инвестиций входят транспорт, окружающая среда, логистика, производство электроэнергии, развитие городских территорий и очистные сооружения.

Напомним, общий объем южнокорейских инвестиций в Индонезию достиг 7,5 млрд долларов США с 2014 года по II квартал 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Южной Кореи в Индонезии о соглашении IK-CEPA: расширит деловые связи