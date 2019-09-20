Братислава, , 15:02 — REGNUM Спикер Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан посетил с официальным визитом Словакию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 19 сентября представитель Южной Кореи встретился со своим словацким коллегой Андреем Данко и обсудил пути сотрудничества и обмена между странами.

Известно, что Мун высоко оценил экономический рост Словакии, а также назвал ее двигателем Европы и ключевым партером Южной Кореи.

Кроме того, южнокорейский спикер национального собрания призвал правительство Словакии оказать поддержку в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Также на совместной пресс-конференции Мун Хи Сан сообщил, что Южная Корея и Словакия продолжат укреплять сотрудничество в различных областях.