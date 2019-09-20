Оренбург, , 14:53 — REGNUM Безопасность всех российских регионов обеспечена на должном уровне. Об этом заявил 20 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на заявление американских военных о возможном преодолении ПВО Калининграда.

Песков отметил, что не может комментировать заявления военных, однако готов подтвердить, что безопасность в самых разных аспектах всех регионов страны, включая Калининградскую область, обеспечена на должном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что российская система ПВО в Калининграде может быть уничтожена в ответ на «агрессивные действия». В Минобороны РФ ответили, что самая западная часть России надежно защищена от любых посягательств.

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