Сухум, , 14:49 — REGNUM Сторонники власти и оппозиции стягиваются к Верховному суду Абхазии, где проходит заседание по иску проигравшего выборы президента оппозиционера Алхаса Квицинии о признании недействительными итогов второго тура. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости.

Напомним, 20 сентября Верховный суд в четвертый раз собирается для обсуждения по иску Квицинии. После прений сторон судья Генри Гамисония заявил, что судьи удаляются в совещательную комнату для вынесения решения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российский специалист в области избирательного права, из-за которого суд перенес заседание с 19 на 20 сентября, не явился на слушание.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты, согласно которым, победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. 11 сентября проигравший выборы Квициния подал иск в Верховный суд Абхазии о признании недействительным решение ЦИК Абхазии и результатах второго тура. В суде уже трижды проходили заседания по данному делу.

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