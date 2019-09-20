Москва, , 14:47 — REGNUM Россия не устанет отвечать на попытки фальсифицировать и исказить историю. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова назвала «глупым» положение Польши из-за отказа пригласить РФ

«Сколько будет делаться подобных заявлений в адрес нашей страны, нашей истории, столько мы будем отвечать», — подчеркнула дипломат.

Такое заявление было сделано по поводу мероприятия, прошедшего в Польше 1 сентября и якобы приуроченного к годовщина начала Второй мировой войны. Якобы, потому что на него не была приглашена Россия, пояснила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что эти «торжества» вылились в «неизвестно что» с придуманными новыми форматами и новой идеологической подоплекой, было сделано большое количество заявлений официальных польских лиц о том, что Польша пострадала от Советского Союза.

«Их идеологическая составляющая мутировала», — заявила Захарова.

«Крайне откровенной издевкой выглядит наказ президента Анджея Дуды польским послам активно бороться за историческую правду», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что это нужно делать не «пропагандой однобоких исторических оценок», а с помощью работы с первоисточниками, архивными документами, восстановлением хронологии событий, добавив, что огромное количество исторических материалов об итогах Второй мировой войны опубликовано на сайте мультимедийного проекта «Память против забвения» Минобороны РФ.

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Захарова напомнила официальным лицам в Польше о материально-технической помощи Советского Союза, которую он оказывал стране в годы Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши пригласили на годовщину начала Второй мировой войны Германию. Также на мероприятие были приглашены члены Североатлантического альянса, Евросоюза, Восточного партнёрства. При этом Россию на это мероприятие не позвали. В качестве причины Варшава назвала «якобы нарушения СССР международного права в 1939 году».

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