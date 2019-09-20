Симферополь, 20 сентября 2019, 14:39 — REGNUM Ольга Ковитиди продолжит работу сенатора от исполнительной власти Крыма в Совете Федерации РФ. Соответствующий указ главы РК опубликован 20 сентября на сайте правительства республики.

«Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ковитиди Ольгу Федоровну», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность сенатора от Крыма также претендовали бывший командир крымского «Беркута» Юрий Абисов и директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

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