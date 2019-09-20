Симферополь, 20 сентября 2019, 14:39 — REGNUM Ольга Ковитиди продолжит работу сенатора от исполнительной власти Крыма в Совете Федерации РФ. Соответствующий указ главы РК опубликован 20 сентября на сайте правительства республики.
Как сообщало ИА REGNUM, на должность сенатора от Крыма также претендовали бывший командир крымского «Беркута» Юрий Абисов и директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
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