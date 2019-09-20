Киев, , 14:39 — REGNUM Возвращение донбасских предприятий под контроль Киева является условием снятия блокады с этого региона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде», опубликованном 20 сентября.

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием её отмены», — сказал он.

Пристайко напомнил, что блокада была введена решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и может быть отменена другим решением этого ведомства. Однако блокада предприятий и продажа в Донбасс повседневных товаров — разные вещи.

Пусть на полках магазинов будет украинская ряженка, а не российская или белорусская, добавил он. По словам министра, речь идет об элементах «плана Зеленского», который находится в разработке.

Как сообщало ИА REGNUM, Пристайко также разъяснил отказ представителей Киева подписать документ, именуемый «формулой Штайнмайера».

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