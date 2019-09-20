Киев, , 14:38 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 20 сентября, приняла в первом чтении законопроект о верификации и мониторинге всех государственных социальных выплат.

За соответствующий законопроект проголосовали 254 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, верификации будут подлежать пенсии, материальная помощь, льготы, субсидии, стипендии, и другие выплаты.

Как уточнил во время представления законопроекта его автор, депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев, законопроектпредоставит министерству финансов возможности запустить специальное программное обеспечение, которое будет определять «проблемные моменты» и сообщать в соответствующие органы государственной власти.

По сути, за кошельками украинцев теперь установят тотальный контроль, сообщала газета «Вести» перед голосованием за законопроект, анализируя документ. По информации издания, специальная система будет представлять из себя объединение реестров, где информация в автоматическом режиме будет сверяться со всеми возможными базами данных. Также по запросу можно получать информацию с ограниченным доступом — вплоть до движения средств на банковских карточках и остатках средств на счетах, а также информацию о пересечении границы.

Также издание приводит мнение экономиста Олега Пендзина, который считает, что главная цель этого законопроекта —сокращение социальных выплат для ускоения кредиторов Украины.

«Как заявили в правительстве, они стремятся достичь бездефицитности бюджета. А это можно сделать только урезанием расходной части, а именно социальных платежей. И чтобы урезать социальные платежи и не получить очередную революцию, была придумана верификация. Это то, что не вызовет у населения резкого протеста. Этот закон — только первый шаг, ожидающий нас с точки зрения экономических реформ, которые и дальше будут направлены на сокращение социалки», — резюмировал Пендзин.