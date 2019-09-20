Москва, , 14:38 — REGNUM Нидерланды фактически официально признали голословность обвинений России по поводу угроз пилотам боевых этих самолётов со стороны российской разведки, якобы имевших место в 2017 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Глава Минобороны Голландии фактически признала, что никаких обвинений России предъявить в данном случае невозможно, и подтвердила голословность антироссийских выпадов нидерландских журналистов», — заявила Захарова.

Ранее в голландском издании De Telegraaf вышла статья о том, что семьям голландских пилотов F-16, базировавшихся в Прибалтике в 2018 году, якобы приходили угрозы от людей с «российским акцентом», предположительно представителей «российской разведки».

Позже глава министерства обороны Нидерландов Анк Бейлевелд общей формулировкой отметила, что угроза со стороны России существует, но не подтвердила сообщения в СМИ.

По её мнению, подобные информационные вбросы преследуют одну цель: оправдать рост военных расходов Нидерландов в глазах общественности.