Москва, , 14:37 — REGNUM Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз не скажется на интеграционных процессах с Россией, заявил 20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, существующие режимы между двумя странами учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС об упрощении визового режима. Соглашение между Белоруссией и Евросоюзом касается упрощения выдачи виз и реадмиссии. Соответствующие переговоры стороны вели с 2014 года.

Напомним, в июле стало известно о повышении шенгенских виз в ЕС до 80 евро со 2 февраля 2020 года. Однако соглашение об упрощении визового режима с ЕС позволит белорусским гражданам платить 35 евро за «шенген».

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