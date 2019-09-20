Москва, , 14:31 — REGNUM В высказывании американского генерала об атаке на Калининград нет ничего неожиданного, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков комментируя высказывания главнокомандующего американскими ВВС в Европе.

«С момента распада СССР Калининградская область потеряла прямую связь с остальной территорией России. При этом она окружена преимущественно странами НАТО.

Не надо быть великим стратегом, чтобы понимать, что в случае военного конфликта эта территория обречена на массированное вторжение, целью которого будет уничтожение средств ПВО и других военных объектов, в частности, базирующихся там тактических ракет и авиации. Но судьба такого вероятного конфликта все равно будет решаться не в Калининградской области.

Естественно, что у США есть планы войны против России и в том числе удара по Калоининграду — Америки это заявление не открыло. У них планы войны есть против любой страны, даже против союзников и это не новость.

Видимо, этим заявлением Пентагон стремится польстить Польше и Литве, показав их значимость в планах НАТО, а может даже поманить их будущими территориальными прибавлениями.

Но здравомыслящим людям, надеюсь, понятно, что именно страны на границе с Калининградской областью больше всего пострадают в случае ограниченного конфликта», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий американскими ВВС в Европе генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда.

Читайте также: В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду