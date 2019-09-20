Симферополь, 20 сентября 2019, 14:27 — REGNUM Большое обновление состава крымского правительства возможно к концу календарного года, когда будут подводиться итоги выполнения ФЦП и других программ, реализуемых на полуострове. Об этом 20 сентября журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике после выборов лишь частично обновят структуры исполнительной власти.
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