Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Россия своими агрессивными действиями на «оккупированных территориях» пытается втянуть Грузию в провокации, дискредитировать ее в глазах Запада, а перед парламентскими выборами 2020 года еще больше усилит свое влияние на Грузию, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «К чему Кремль толкает Грузию».

«Следует отметить, что Грузия еще раз стала жертвой российской дезинформации: два дня назад российские СМИ писали, что Грузия не впустила американский военный корабль в свои территориальные воды, что реально не удалось сделать по технической причине. На этом фоне возникают вопросы, в чем причина активизации этого насилия и вообще, к чему Кремль подталкивает Грузию?» — задается вопросом автор статьи и пытается найти ответы на него у грузинских экспертов.

В беседе с изданием грузинский аналитик Рамаз Сакварелилзе исключил проведение между двумя сторонами (Грузией и Россией) каких-либо тайных переговоров или выдвижения Москвой Грузии ультиматумов, о чем заявляют грузинские оппозиционные прозападные политики.

«Я не думаю, что ведутся тайные переговоры. С одной стороны, существуют проблемы, и, как и во всех странах, правителство Грузии несет ответственность за решение этих проблем. Но если проблемы усложняются, естественно, правительство оказывается в плохом положении. Если бы мы видели со стороны России такие шаги, от которых нынешнее правительство оказалось бы в хорошем положеении, можно было подумать, что ведутся переговоры и Россия содействует проведению интересов этого правительства. Но этого не видно. Начиная с визита Гаврилова, события воду на мельницу этого правительства не льют», — пояснил Сакварелидзе.

Особой активизации деятельности России против Грузии не видит бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили и подчеркивает, что активность и агрессивность действий России по отношению к Грузии была и остается регулярной, постоянной и последовательной.

Но предполагает, что с приближением выборов в Грузии эта активность России станет еще более устойчивой, прочной и неотвратимой. А политику нынешнего правительства Грузии по отношению к России называет «осторожной», но «несформированной». В связи с уходом главного переговорщика с грузинской стороной по вопросам торгово-экономических и гуманитарных отношений Григория Карасина и его заменой Ивановым Закареишвили отмечает, что все будет зависеть от того, как пройдет первая встреча уже в формате Абашидзе-Иванова.

«Пока встрече не состоялась, стороны взяли паузу. Все будет зависеть от того, как пройдет первая встреча, следует ли ожидать создания новой политики в грузино-российских отношениях или останется старая. Новые контуры грузино-российских отношений проявятся через один-два месяца», — заявил Паата Закареишвили в беседе с «Резонанси».