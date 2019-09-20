Тбилиси, 20 сентября 2019, 14:25 — REGNUM Россия своими агрессивными действиями на «оккупированных территориях» пытается втянуть Грузию в провокации, дискредитировать ее в глазах Запада, а перед парламентскими выборами 2020 года еще больше усилит свое влияние на Грузию, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «К чему Кремль толкает Грузию».
В беседе с изданием грузинский аналитик Рамаз Сакварелилзе исключил проведение между двумя сторонами (Грузией и Россией) каких-либо тайных переговоров или выдвижения Москвой Грузии ультиматумов, о чем заявляют грузинские оппозиционные прозападные политики.
Особой активизации деятельности России против Грузии не видит бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили и подчеркивает, что активность и агрессивность действий России по отношению к Грузии была и остается регулярной, постоянной и последовательной.
Но предполагает, что с приближением выборов в Грузии эта активность России станет еще более устойчивой, прочной и неотвратимой. А политику нынешнего правительства Грузии по отношению к России называет «осторожной», но «несформированной». В связи с уходом главного переговорщика с грузинской стороной по вопросам торгово-экономических и гуманитарных отношений Григория Карасина и его заменой Ивановым Закареишвили отмечает, что все будет зависеть от того, как пройдет первая встреча уже в формате Абашидзе-Иванова.