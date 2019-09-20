Великий Новгород, , 14:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 20 сентября прибыл в Великий Новгород, передаёт ТАСС.

Глава правительства примет участие во втором дне работы форума «Среда для жизни: города». Ожидается его выступление на заседании «Новые лидеры: как мэры меняют города и страны». Кроме того, запланирована встреча Дмитрия Медведева и губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Как сообщало ИА REGNUM, для участия в форуме «Среда для жизни: города» в Новгород приехали мэры 70 российских городов.