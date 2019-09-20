Киев, , 14:22 — REGNUM Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Они (контактная группа) действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой контактной группе, — сказал Пристайко. — А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже».

Как сообщало ИА REGNUM, «формула Штайнмайера» оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений. На встрече контактной группы в Минске 18 сентября представители Украины отказались подписать этот документ.

Отказ украинских представителей подписать «формулу Штайнмайера» не соответствует прежним договоренностям и подтверждает правоту позиции России: саммиту в «нормандском формате» должна предшествовать подготовительная работа, заявили в Кремле.

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