Дамаск, , 14:13 — REGNUM Сирийское правительство недавно направило письмо в ООН с критикой поддерживаемых США Сирийских демократических сил. В письме они были названы «сепаратистской террористической организацией», которая дестабилизирует страну.

Сирийские демократические силы обвинялись в сотрудничестве с США и Израилем в действиях против сирийского правительства, «совершении преступлений для международной коалиции во главе с США против сирийского народа». Кроме того, СДС были обвинены в похищениях, пытках, убийствах и перемещениях гражданских лиц. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В ответном заявлении сопредседатель Сирийского демократического совета (политического крыла СДС) Ильхам Ахмед заявила, что обвинения Дамаска безосновательны и ложны, добавив, что они пытаются угодить Турции этими претензиями.

«Такой подход не будет служить политическому решению и мирному процессу: угроза войнами и сражениями навязать контроль над всей сирийской территорией только продлевает конфликт», — сказала она.

По её словам, Сирийский демократический совет неустанно работает над возобновлением переговоров с Дамаском для достижения политического урегулирования. Сопредседатель СДС также потребовала от сирийского правительства признать автономную администрацию на севере и востоке Сирии.

Дамаск не собирается отдавать эти территории сирийским курдам, а на самом деле — США.

Фактически, основой Сирийских демократических сил являются курдские вооружённые отряды Народных защитников. СДС при полной поддержке США и их союзников контролируют значительную территорию к востоку от реки Евфрат, на которой сосредоточено до 70% нефтяных месторождений Сирии.

Отряды Народных защитников Турция относит к сирийскому крылу запрещённой Рабочей партии Курдистана и внесла их в список террористических организаций.