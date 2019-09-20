Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Администрация президента Грузии приветствует решение генеральной прокуратуры и расследовании фактов помилования осужденных по актам, изданным президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Соответствующее заявление администрация президента распространила 20 сентября. В заявлении выражена надежда, что расследование положит конец инсинуациям и клеветническим заявлениям в адрес президента.

«В то время как не прекращаются инсинуации и распространение тяжких клеветнических заявлений, единственным правильным путем является изучение фактов прокуратурой и дальнейшее надлежащее правовое реагирование на них», — сказано в заявлении.

Сегодня, 20 сентября генеральная прокуратура Грузии сообщила о начале расследования по фактам возможного превышения служебных полномочий в процессе помилования Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других лиц.

«Преступление предусмотрено статьей 332, часть 1 УК Грузии (которая предусматривает ответственность чиновников или приравненных к ним лиц за злоупотребоение служебными полномочиями и карается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на такой же срок — прим. авт.). Обществу периодически будет предоставляться информация о ходе и результатах расследования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что ажиотаж в обществе вызвал изданный Саломе Зурабишвили последний акт о помиловании от 28 августа, которым в числе других лиц были помилованы и трое обвиненных и осужденных за убийство.

С особенной неистовостью сыпали и продолжают сыпать обвинения в адрес нынешнего президента соратники экс-президента Саакашвили, которые предполагают, что кто-то, в том числе сама Зурабишвили, взял за этот акт помилования солидную сумму. Между тем, лидеры нынешнего «Национального движения» и их бывшие соратники из «Европейской Грузии» забывают, что гораздо больше актов несправедливого помилования, в том числе лиц, осужденных за более тяжкое преступление — умышленное убийство, было издано именно в период правления Саакашвили. Тогда эти факты подобного возмущения со стороны лиц, ныне представляющихся оппозицией, не вызывали.

В прокуратуре не уточняют, вызовут ли на допрос в рамках начатого расследования самого президента — Саломе Зурабишвили. Оппоненты нынешней власти надеются на основании результатов расследования прокуратуры начать процедуру импичмента действующего президента.