Шведское Агентство оборонных исследований подготовило доклад на тему «Иностранные военные базы и объекты в Африке». В рамках системного анализа изучено присутствие в Африке двенадцати неафриканских государственных субъектов. В документе на 94 станицы не только определяются, но и объясняются мотивы, стоящие за военными базами действующих лиц на континенте.

Стокгольм, , 14:11 — REGNUM По мнению авторов доклада, военное присутствие на этом континенте выросло, особенно в районе Африканского Рога и Западной Африки. В основе его лежат стратегические интересы, такие как защита экономических интересов, конкуренция за влияние, демонстрация военной силы и поддержание исторических связей.

На Африканском Роге существуют три основные категории стратегических интересов: обеспечение морской торговли, создание стабильности в регионах, охваченных насилием, и позиционирование силы среди ближневосточных стран. В Западной Африке основное внимание уделяется борьбе с терроризмом и борьбе с незаконной миграцией.

В докладе говорится, что создание военного присутствия зачастую во многом связано с защитой собственных интересов. Например, Франция, бывшая колониальная держава, принимает решение вмешаться в беспорядки в Мали, потому что это способствует её собственным интересам. А Италия ведет активную деятельность в Ливии не только из-за потоков беженцев, возникших в 2015 году, но и для защиты своих энергоресурсов.

Кстати, Франция разместила на африканской территории 16 военных баз и объектов. Аналитики также отмечают развернувшееся геополитическое и геоэкономическое соперничество за африканский континент между США, Китаем и Россией.

По данным доклада, в Африке находится 33 американских военных базы и объекта.