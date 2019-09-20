Симферополь, , 14:09 — REGNUM В Крыму частично обновят структуры исполнительной власти, чтобы избежать повторения прошлых ошибок в работе. Об этом 20 сентября журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Обновление исполнительной власти пройдёт частично. Мы скорректируем те ошибки, те проблемы, которые были, все недостатки в работе… По сути, мы уже за пять лет наступали, бывало, на одни и те же грабли. Опыт повторного избрания позволит более гладко пройти второй этап», — отметил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что главной задачей Государственного совета и других органов власти полуострова на следующие пять лет является работа по завершению модернизации республики.

Подробности: Госсовет Крыма сосредоточится на модернизации — Константинов