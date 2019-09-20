Киев, , 14:09 — REGNUM В проекте бюджета Украины на 2020 год заложена тарифная политика бывшего правительства Владимира Гройсмана и экс-президента Петра Порошенко. Об этом 20 сентября заявила в кулуарах парламента лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы очень рассчитывали на то, что коренным образом изменится тарифная политика. Вы знаете, что есть очень большой потенциал для снижения тарифов. На мировых рынках цены на природный газ существенно упали. Мы подсчитали, что добыча собственного украинского газа закрывает потребности граждан Украины. Он (бюджет — ред.) может показать абсолютно новые цены на газ на тепло, на горячую воду для украинцев. Но в бюджете на следующий год остается старая тарифная политика Гройсмана-Порошенко», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что новые власти не только не снизили тарифы на жилищно-коммунальные услуги, но еще и сократят число получателей субсидий.

«Это значит, что людям будут не просто вставлять те же самые платежки на жилищно-коммунальные услуги, но еще и сокращают субсидии на жилищно-коммунальные услуги на 7,5 млрд грн (304 млн долл — ред.). О чем это говорит? Будет резко сокращена численность людей, которые получали субсидии… Мы показали, где ресурс для снижения тарифов и как сделать так, чтобы люди не отдавали все на жилищно-коммунальные услуги», — добавила Тимошенко, призвал Кабмин срочно доработать проект бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача нового правительства — сократить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг. По его слова, если этого не произойдет, то с Кабмином «будем прощаться». В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство активно работает над вопросом снижения коммунальных тарифов.