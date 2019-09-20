Белград, , 14:12 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич 20 сентября в интервью каналу Pink призвал не надеяться на поддержку стран Запада в разрешении сербско-косовского конфликта.

Вучич отметил, что президент США Дональд Трамп уже потребовал от Сербии признать независимость Косова, и заявил, что это рано или поздно сделают все страны Запада, которые уже признали регион, как государство.

Он также добавил, что власти Сербии продолжают заявлять свою позицию о несогласии признать независимость Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2019 года, в годовщину теракта в Нью-Йорке, посол США в Косово Филип Коснетт заявил, что американцы никогда не забудут поддержку, которую Косово оказало Соединенным Штатам.