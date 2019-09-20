Москва, , 14:05 — REGNUM Россия рассчитывает на реакцию руководства Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по возбужденному на Украине уголовному делу в отношении крымских журналистов, заявила 20 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, 16−18 сентября в Варшаве состоялись пленарные сессии, посвященные вопросам свободы слова, СМИ и безопасности журналистов. В качестве выступающих были аккредитованы журналисты из Крыма.

Однако их попытки выступить блокировались делегациями с Украины, из Канады и США. После протестов российской стороны журналистам дали выступить. Вместе с тем позже стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело против крымских журналистов.

«Мы, конечно, рассчитываем на соответствующую реакцию руководства БДИПЧ ОБСЕ на этот совершенно вопиющий случай», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд с требованием отозвать лицензию телеканала NewsOne. Эксперты считают, что поводом для преследования стала попытка редакторов канала провести телемост между Россией и Украиной.

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