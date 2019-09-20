Симферополь, , 14:04 — REGNUM Разграничение полномочий главы Крыма и председателя правительства республики носят чисто декоративный характер. Об этом 20 сентября журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По разделению полномочий я ещё вообще не изучал ситуацию… Все эти изменения — чисто декоративные… Идёт речь о том, чтобы разделить возможность представительских функций. Посмотрим, какая будет ситуация. Конечно, двигаться будем вместе, обновления будут», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые совмещает Сергей Аксёнов.

«Мы находимся на передовой политической борьбы, нужно выстраивать взаимоотношения на международной арене, с федеральными органами власти. У нас колоссальное количество разных программ, координация этой работы требует колоссальных усилий. И параллельно нужно заниматься и администрациями, городами — это всё не так просто. Но окончательное решение будет принято позже», — отметил Константинов.

Об этом: Спикер Госсовета поддерживает разделение должностей главы и премьера Крыма