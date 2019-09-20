Каспийск, Дагестан, , 14:01 — REGNUM Строительство 528 квартир для военнослужащих Каспийской флотилии планируется завершить в Дагестане до конца 2019 года в рамках её перебазирования из Астрахани. Также для детей военных в городе Каспийске в этом году будет построен двухэтажный детский сад на 100 мест, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе правительства республики.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в регионе ведутся работы, направленные на создание жилищно-казарменного фонда, военного госпиталя и иных объектов инфраструктуры, которые требуются для размещения экипажей кораблей флотилии. В Каспийске также развернуто строительство гидротехнических сооружений и причалов. До 2022 года в городе для детей военных будет возведена и школа.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году руководство Министерства обороны России объявило о полном переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. В республике эту инициативу восприняли положительно. По мнению властей, передислокация будет иметь стратегическое значение для социально-экономического развития региона, поскольку появятся новая инфраструктура и дополнительные рабочие места.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильё для 2,5 тыс. семей военных построят в Дагестане