Мехико, , 13:59 — REGNUM Правительства Мексики и Уругвая настаивают на диалоге как единственном способе разрешения политического кризиса в Венесуэле, передает канал TeleSur.

19 сентября внешнеполитическое ведомство Мексики опубликовало совместное с Уругваем заявление, в котором подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственными приемлемыми способами достижения мирного урегулирования ситуации.

«Наши правительства выступают за продолжающиеся усилия по диалогу, которые должны вестись в приемлемых для всех рамках вежливости и мира для достижения реальных и демократических решений, которые укрепят доверие между сторонами», — говорится в тексте.

Мексика и Уругвай, а также Боливия являются участниками так называемого механизма Монтевидео, который предполагает исключительно мирное разрешение кризиса в Венесуэле в четыре этапа: немедленный диалог конфликтующих сторон, переговоры, подписание соглашений и их реализация под международным контролем. Другие же страны Латинской Америки в настоящее время рассматривают возможность применения пакта Рио-де-Жанейро (1947) с целью военного вторжения в Венесуэлу.

Читайте также: Песков сообщил о готовящемся визите Мадуро в Россию