Ташкент, 20 сентября 2019, 13:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты послов пяти государств: Японии, Индии, Великобритании, Афганистана и Франции. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.
Мирзиёев поздравил послов с началом дипломатической миссии и пожелал успехов. Верительные грамоты вручили посол Японии Ёшинори Фуджияма, Индии — Сантош Джа, Великобритании — Тимоти Торлот, Афганистана — Ахмад Халид Элми и Франции — Изабель Сервоз-Галлуччи.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября посол Франции в Узбекистане Изабель Сервоз-Галлуччи вручила копии верительных грамот министру иностранных дел республики Абдулазизу Камилову.
Читайте ранее в этом сюжете: Новый посол Франции вручила верительные грамоты в МИД Узбекистана