Ереван, 20 сентября 2019, 15:10 — REGNUM Обеспокоенность по поводу участия школьников в акциях протеста против разработки золотоносного рудника в Амулсаре выразило министерство образования, науки, культуры и спорта страны. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, сегодня в ряде регионов Армении проходят митинги против эксплуатации золотоносного месторождения в Амулсаре. В частности, школьники Джермука решили устроить забастовку и не пойдут на занятия до тех пор, пока проблема Амулсара не будет решена.
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