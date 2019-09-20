Ереван, , 15:10 — REGNUM Обеспокоенность по поводу участия школьников в акциях протеста против разработки золотоносного рудника в Амулсаре выразило министерство образования, науки, культуры и спорта страны. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Протест Aktron

«Наши учащиеся уже доказали, что у них есть достаточно воли и способностей защищать и бороться за свои права. Учитывая этот факт, мы призываем всех взрослых воздержаться от манипулирования детьми и не влиять на их решения», — говорится в официальном тексте министерства.

Напомним, сегодня в ряде регионов Армении проходят митинги против эксплуатации золотоносного месторождения в Амулсаре. В частности, школьники Джермука решили устроить забастовку и не пойдут на занятия до тех пор, пока проблема Амулсара не будет решена.

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