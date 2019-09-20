Симферополь, , 13:39 — REGNUM В новой каденции крымский парламент намерен сделать ставку не на количество, а на качество законов. Об этом 20 сентября журналистам заявил председатель Государственного совета Крыма второго созыва Владимир Константинов.

«Будем заниматься законотворчеством. Но теперь это — не главное. Главное — качество законов. Я выстрою хорошие, деловые взаимоотношения с нашими коллегами из других партий. С ЛДПР у нас есть уже опыт пятилетнего взаимодействия. С Коммунистической партией мы тоже выстроим рабочие взаимоотношения, потому что нас всех объединяет любовь к Крыму», — отметил Константинов.

По его словам, Госсовет также намерен плодотворно взаимодействовать с Государственной думой, Советом Федерации и правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем Государственного Совета Республики Крым второго созыва был избран руководитель крымской партийной организации «Единой России» Владимир Константинов.

Об этом: Председателем Госсовета Крыма вновь избрали Владимира Константинова