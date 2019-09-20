Симферополь, 20 сентября 2019, 13:39 — REGNUM В новой каденции крымский парламент намерен сделать ставку не на количество, а на качество законов. Об этом 20 сентября журналистам заявил председатель Государственного совета Крыма второго созыва Владимир Константинов.
По его словам, Госсовет также намерен плодотворно взаимодействовать с Государственной думой, Советом Федерации и правоохранительными органами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем Государственного Совета Республики Крым второго созыва был избран руководитель крымской партийной организации «Единой России» Владимир Константинов.
Об этом: Председателем Госсовета Крыма вновь избрали Владимира Константинова