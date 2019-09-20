Бишкек, , 13:35 — REGNUM Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана обсудили вопросы, касающиеся принятия совместных мер по деэскалации вооруженного конфликта, произошедшего 16 сентября на спорном участке киргизско-таджикской границы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Состоялся непростой, но конструктивный диалог. Стороны приложили все усилия для недопущения эскалации ситуации», — заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

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По его словам, делегатам удалось договориться о полном отводе боевой техники и военнослужащих обоих государств с приграничных территорий. Также стороны договорились прекратить строительные работы на приграничных территориях, принадлежность которых пока еще не определена.

Высокопоставленный чиновник отметил, что совместная комиссия по демаркации и демаркации границ должна будет усилить работу по решению приграничных вопросов, а местным органам власти — активнее проводить разъяснительную работу с населением для снятия напряженности в приграничных районах.

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