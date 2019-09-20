Ереван, , 13:36 — REGNUM Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна подала апелляцию в суд первой инстанции Еревана против решения оставить под стражей политика. Об этом 20 сентября сообщает «Арменпресс».

По данным журналистов информационного агентства, апелляция была подана 19 сентября.

Напомним, ранее команда адвокатов Кочаряна, ссылаясь на решение Конституционного суда от 4 сентября, подала ходатайство о немедленном освобождении из-под ареста бывшего президента и прекращении судебного преследования. Однако 17 сентября Ереванский суд под председательством судьи Анны Данибекян отклонил ходатайство защиты.

Напомним также, 4 сентября Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.

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