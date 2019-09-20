Оренбург, , 13:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его коллега из Киргизии Сооронбай Жээнбеков отведали на полевой кухне в Оренбуржье хлеба с мёдом. Полевую кухню они посетили после окончания активной фазы основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

»Это вы делали? Спасибо! Вкусно!» — сказал Путин повару и пожал ему руку.

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап учения проходит 20 сентября. Учения завершатся 21 сентября. В них участвуют военнослужащие восьми стран.