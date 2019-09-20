Сухум, , 13:11 — REGNUM 20 сентября в Верховном суде Абхазии проходит очередное заседание по иску оппозиционера Алхаса Квицинии об отмене результатов президентских выборов. Российский специалист в области избирательного права, из-за которого суд перенес заседание с 19 на 20 сентября, не явился на слушание, передает РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, адвокат ЦИК Тея Чагунава 19 сентября внесла в суд ходатайство о привлечении специалиста из России Дениса Дворникова. Судьи удовлетворили данное ходатайство, отложив заседание.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты, согласно которым, победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. 11 сентября проигравший выборы Квициния подал иск в Верховный суд Абхазии о признании недействительным решение ЦИК Абхазии и результатах второго тура. В суде уже трижды проходили заседания по данному делу.

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