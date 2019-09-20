Оренбург, , 13:10 — REGNUM На Донгузском полигоне под Оренбургом состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээбековым. Главы государств говорили о двухстороннем сотрудничестве. В ходе беседы глава России, в частности, отметил важность участия военнослужащих Киргизии в учениях «Центр-2019», сообщает kremlin.ru .

Сооронбай Жээбеков поздравил с успешным завершением военных учений. «И сегодня, посмотрев эти военные учения, это вызывает такую радость, гордость и воодушевление нашими вооруженными силами. Это очень большое впечатление», — сказал он.

Напомним, в Оренбуржье за учениями наблюдал лично президент России Владимир Путин. На Донгузском полигоне проходила финальная фаза международных учений, в которых участвовали военнослужащие восьми стран.

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