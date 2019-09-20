Бишкек, , 13:09 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Оренбург, для участия в качестве наблюдателя в совместных военных учений армий стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сегодня, 20 сентября, — сообщает пресс-служба главы государства.

На мероприятие киргизстанский лидер прибыл по приглашению своего российского коллеги, президента Владимира Путина.

Также в состав киргизской делегации вошли министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, начальник генштаба Райимберди Дуйшенбиев, завотделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков и посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов.

Отмечается, что основная цель учений воинских подразделений стран ШОС «Центр-2019» заключается в отработке методов ведения военных действий в современных условиях и в повышении оперативной совместимости органов военного управления государств-союзников.

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