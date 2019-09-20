Москва, , 13:08 — REGNUM Претензии стран Прибалтики к России по поводу «советской оккупации» не имеют никаких юридических оснований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы не приемлем само понятие «советской оккупации», через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения», — заявила Захарова.

«Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии», — подчеркнула она.

17 сентября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Дзинтарс Расначс в совместном обращении обратили внимание на сохраняющуюся возможность потребовать возмещение ущерба за «советскую оккупацию» от России как «правопреемника Советского Союза».