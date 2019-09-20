Москва, 20 сентября 2019, 13:07 — REGNUM Калининградская область надежно защищена от любых агрессивных «планов», которые разрабатываются Пентагоном, сообщили 20 сентября в Министерстве обороны России.
«Калининградская область Российской Федерации надежна защищена от любых агрессивных «планов», разрабатываемых в Европе залётными американскими генералами», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны «самого вооружённого европейского форпоста России» — Калининграда.
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