Цхинвал, , 13:02 — REGNUM В столице Южной Осетии проходит военный парад, посвященный Дню республики. Парадные расчеты проходят по центральной улице Московская. Принимает парад министр обороны Южной Осетии генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев, командует парадом начальник генерального штаба ВС генерал-майор Виктор Федоров.

Президент республики обратился к участникам парада и ко всем присутствующим со словами поздравления. Затем торжественным маршем прошли парадные расчеты министерства обороны, учащиеся кадетской школы, сотрудники министерства внутренних дел, МЧС, министерства юстиции, российские пограничники, военнослужащие 4-й гвардейской военной базы. Военнослужащие Минобороны также продемонстрировали показательное выступление.

Напомним, 20 сентября Южная Осетия отмечает 29-ю годовщину образования республики. В Цхинвале организованы фестивали, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в столицу Южной Осетии на празднование прибыли делегации России, Абхазии, ДНР и ЛНР. Впервые с официальным визитом в Цхинвал прибыл глава Донецкой республики Денис Пушилин с супругой. Граница с Грузией на праздничные дни полностью закрыта, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

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