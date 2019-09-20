Москва, , 13:02 — REGNUM Действия Вашингтона привели к тому, что переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией приостановились. Об этом заявила 20 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, основная причина паузы в переговорах очевидна — это политика США. Она напомнила, что 5 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к переговорам, если оппозиция выступит против санкций США. Однако этого не случилось, а оппозиционный лидер Хуан Гуайдо позже назвал возможности диалога исчерпанными.

«Виновным за провалы американцы все равно назначают законное правительство», — подчеркнула Захарова.

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