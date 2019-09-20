Додома, , 15:19 — REGNUM Гражданским институтам Танзании посоветовали проводить просветительскую работу по вопросам прав и обязанностей избирателя и подсчитывать число испорченных бюллетеней вместо того, чтобы оценивать явку на выборах. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление представителей Национальной избирательной комиссии Танзании (NEC), сделанное на встрече сотрудников гражданских институтов, специализирующихся на делах молодежи.

По информации издания, мероприятие состоялось в Дар-эс-Саламе в среду, 18 сентября. Напомним, что в ноябре 2019 года в Танзании состоятся выборы в местные и районные администрации, а в 2020 году пройдут парламентские и президентские выборы.

В связи с актуальностью вопроса представители NEC призвали более 20 гражданских институтов, специализирующиеся на делах молодежи, объединиться и предоставлять необходимую информацию о выборах молодым избирателям, чтобы те должным образом могли исполнить свой гражданский долг и поспособствовать тому, чтобы выборы были конституционными и демократичными. Исполнительный директор департамента информации и просвещения избирателей в Национальной избирательной комиссии Танзании Даниэль Касокола подчеркнул, что наличие испорченных бюллетеней — знак необходимости подобной просветительской работы.

Исполнительный директор гражданского института MULIKA Хуссейн Малеле сообщил Deutsche Welle, что программа по работе с молодежью, помимо вопросов трудоустройства, технологий, инициативности, демократии, политики, здравоохранения и соблюдения прав человека, теперь будет включать информирование об участии в выборах.

По информации издания, в настоящее время в Танзании в рамках подготовки к выборам осуществляется актуализация списков избирателей.