Ереван, , 13:13 — REGNUM Звание генерал-майора присвоено сыну бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова Григорию Хачатурову, 20 сентября сообщает пресс-служба президента Армении.

Предложение наградить Хачатурова поступило от премьер-министра Армении Никола Пашиняна в честь Дня независимости республики.

Напомним, Григорий Хачатуров — сын экс-начальника Генерального штаба Армении, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который, в данный момент находится под следствием по делу 1 марта.

17 сентября СМИ сообщали, что на допрос в Следственный комитет Армении будет приглашен экс-начальник Главного штаба вооруженных сил республики Юрий Хачатуров.

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