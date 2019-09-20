Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал свои соболезнования в связи с кончиной почетного гражданина Санкт-Петербурга, народной артистки СССР, профессора Санкт-Петербургской консерватории и солистки Мариинского театра Ирины Богачевой.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, всем почитателям ее таланта», — заявил Беглов, слова которого передает пресс-служба Смольного.

Как отмечает губернатор, Ирина Богачева «была душой и символом музыкального Петербурга», а «ее блистательный, сильный, красивый голос был украшением прославленного Мариинского театра».

Беглов также отметил преданность певицы своему родному городу, ее активную общественную деятельность, участие в продвижении музыкальных и культурных проектов.

«Благодаря ее инициативам, неравнодушию, энергии и таланту Петербург укреплял свой статус культурной столицы России», — заявил губернатор.

«Уход из жизни Ирины Петровны Богачевой — большая утрата для нашего города и всей музыкальной культуры. Память о ней навсегда сохранится в сердцах петербуржцев», — говорится в тексте соболезнования.

Добавим, что председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров также выразил соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Богачевой.

Певица скончалась в Петербурге в возрасте 80 лет после операции.

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