Москва, , 12:57 — REGNUM США усугубляют политическую напряжённость в водах близ Персидского залива. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы исходим из того, что все меры, которые предпринимаются в этом регионе, должны иметь главную цель— — стабилизацию ситуации», — заявила Захарова.

По её словам, политика США и их поддерживающих их государств приводит к прямо противоположному результату.

«Никакой дополнительной стабильности или стабилизации ситуации не происходит, кроме дестабилизации», — констатировала она, подчеркнув, что все меры, предпринимаемые в этом регионе, должны иметь должное правовое обоснование.

Напомним, что США создали международную коалицию для патрулирования вод близ Ирана и Йемена после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали в территориальных водах республики британский танкер Stena Impero.