Минск, , 12:56 — REGNUM Минску и Вашингтону следует как можно скорее вернуть своих послов в США и Белоруссию. Это будет способствовать раскрытию всего потенциала белорусско-американских отношений. Такое заявление сегодня, 20 сентября, сделал начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

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Дипломат подчеркнул, что вопрос назначения послов является суверенным правом каждой страны и для этого вряд ли потребуются специальные консультации или дополнительные встречи.

«По нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двухсторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов», — приводит агентство БЕЛТА слова главы белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в ходе переговоров в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл официально анонсировал восстановление дипломатических отношений на уровне послов.

Напомним, последним послом США в Белоруссии была Карен Стюарт: в 2008 году она была вынуждена покинуть постсоветскую республику из-за угроз Лукашенко «вышвырнуть» её за поддержку радикальной националистической оппозиции в Белоруссии и введение Вашингтоном санкций в отношении белорусских госпредприятий и чиновников.

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