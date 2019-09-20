Кишинёв, , 13:05 — REGNUM Бывший заместитель мэра Кишинева Нистор Грозаву был задержан сотрудниками прокуратуры утром 20 сентября для допроса, передает портал Noi, ссылаясь на главу муниципальной прокуратуры Штефана Шаптефраць.

Представитель ведомства сообщил, что Грозаву подозревают в превышении служебных полномочий.

Как рассказала порталу супруга задержанного, на прошлой неделе у них в доме был произведен обыск. Сообщается, что 20 сентября в кабинете, где раньше работал бывший вице-мэр, также проводятся обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, Нистора Грозаву в отставку отправили в июле 2019 года вместе с и.о. мэра Русланом Кодряну.