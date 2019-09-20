Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Меморандум об оказании финансовой помощи подписали представитель агентства США по международному развитию (USAID) и заместитель исполнительного директора партнерского фонда Грузии Георгий Данелия, сообщает 20 сентября издание «Новости-Грузия».

Отмечается, что USAID планирует выделить $500 тыс. на реализацию бизнес-проектов в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией. Церемония подписания документа состоялась в Зугдидском районе вблизи от границы с Абхазией.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявила, что правительство страны планирует выделить 64 млн лари ($21,7 млн по курсу на 6 сентября) на развитие сёл вблизи Абхазии и Южной Осетии.