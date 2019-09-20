Великий Новгород, , 12:53 — REGNUM На форуме глав городов «Дни лидеров муниципального управления», который открылся в Великом Новгороде 19 сентября, руководители муниципалитетов заявили о недофинансировании как об одной из главных проблем.

«У муниципалитетов достаточно проблем, и одна из главных, о чём говорят мои коллеги — мэры городов — недостаточность финансирования. Сегодня у нас есть проблемы с ремонтами школ и детских садов, и потребность в ремонтах каждый год увеличивается. То же — с расселением ветхого жилья, ремонтом мостовых сооружений, модернизацией сетей уличного освещения. С исполнением судебных решений по ремонтам многоквартирных домов», — прокомментировал мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

По его словам, остроту проблем муниципалитетов позволит снять, не прибегая в заимствованиям, изменение межбюджетных отношений.

«Кроме того, один из самых быстрых и простых механизмов решения этой проблемы — замещение коммерческих кредитов бюджетными, что позволит высвободить средства, которые направляются на обслуживание кредитов, и направить их на решение социальных задач», — заявил Бусурин.

Он также отметил, что зачастую муниципальные власти слабо заинтересованы в сборе налогов и предложил коллегам использовать практику Новгородской области, когда часть налогов возвращается в муниципалитет: в первый год это 15−20%, второй — 40%, далее — 60% и 80%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальный долг Великого Новгорода ежегодно растёт и сейчас практически достиг предельного размера, при этомдоля бюджетных кредитов в его структуре — менее 10% (173,6 млн рублей). В общей сумме долга более 1,8 млрд рублей — кредиты банков, на обслуживание муниципального долга бюджет города тратит более 7% собственных доходов.

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