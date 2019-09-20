Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Кандидатуры вице-губернаторов, внесенные на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга губернатором Александром Бегловым, будут рассмотрены на очередном заседании городского парламента 25 сентября. Об этом сообщил 20 сентября спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 19 сентября губернатор Беглов внес кандидатуры десяти вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Все они работали в этих должностях на момент избрания нового губернатора.

По словам Макарова, все кандидаты в вице-губернаторы хорошо известны в Санкт-Петербурге.

«Они проявили себя в реальных делах, работая в команде губернатора города. Каждый из кандидатов продемонстрировал грамотное руководство и готовность участвовать в единой работе на общий результат», — считает спикер Заксобрания.

По его мнению, депутаты окажут поддержку предложенным Бегловым кандидатам.

«Мы продолжим традицию конструктивного взаимодействия исполнительной и законодательной власти на благо жителей Санкт-Петербурга», — пообещал Вячеслав Макаров.

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